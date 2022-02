Auto prende fuoco in Piazza Garibaldi, colonne di fumo e allarme

Paura ieri sera in piazza Garibaldi a Manduria per lincendio di un'auto. La macchina, un maggiolone Wolkswagen, era fermA davanti al bar B52 quando improvvisamente ha preso fuoco probabilmente per un problema all'impianto elettrico.

Il fumo sprigionatosi fal vano motore ha prodotto una colonna di fumo scuro e denso che ha generato allarme. Provvidenziale è stato l'allarme e le urla dei numerosi frequentatori della piazza che hanno allertato il proprierario che è arrivato con un estontore.

La squima ha soffocato el fiamme impedendo danni maggiori e dando il tempo ai vigili del fuoco di arrivare sul posto e spegnere definitivamente l'incendio. I danni all'autovettura sono stati comunque ingenti. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Manduria.