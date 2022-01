Sospesa la Dad al Prudenzano, da martedì tutti in classe più sicure e sanificate

Da domani torneranno in presenza le lezioni dell’istituto comprensivo Prudenzano di Manduria sospese e convertite in Dad su invito della Asl di Taranto che aveva valutato un concreto rischio di contagi. Proseguiranno le lezioni a distanza solo i singoli alunni Covid positivi o posti in quarantena.

La dirigente del Comprensivo, professoressa Anna Laguardia, ha potuto revocare la precedente circolare sulla scorta dei nuovi indirizzi ministeriali che semplificano la materia delle quarantene e della didattica in presenza nelle scuole.

Le modalità di ingresso variano da classe a classe in base alle positività riscontrate. Sempre domani prenderanno possesso anche le classi della materna Sacra Famiglia ospitate nella Enrico Fermi.

A rendere possibile il rientro sicuro delle lezioni in presenza è stato anche l’acquisto, con fondi diretti dell’istituto, di 45 purificatori d’aria installati in tutte le aule dei due plessi, Prudenzano e Sacra Famiglia. Tutti gli ambienti, inoltre, sono stati sanificati in maniera approfondita.

In tutto questo è impossibile non notare l’assordante silenzio delle autorità locali, sindaco in testa in quanto massima autorità sanitaria cittadina e assessori all’istruzione e ai servizi sociali, che hanno fatto gestire il delicato caso alla Asl e alla direzione scolastica.

Una trascuratezza che ha ben messo in risalto la preside del Prudenzano nella sua circolare dove si legge: «Verificata tuttavia l’assenza di riscontro, formale e/o per le vie brevi, da parte dell’Ente Comunale a cui questa scuola ha rivolto le dovute comunicazioni e richiesto i consequenziali e necessari provvedimenti in attesa dei quali aveva disposto la sospensione delle lezioni ispirandosi doverosamente al principio della massima precauzione, finalizzato ad evitare l’espansione del cluster nella popolazione scolastica».

Per molto meno non è stato altrettanto noncurante l’assessore alla pubblica istruzione, Andrea Mariggiò, che nella scuola da lui diretta a Torre Santa Susanna ha sospeso la mensa ad un’intera classe per la presenza di una sola bambina positiva che era stata già posta in isolamento a casa.

Nella circolare pubblicata ieri e che vi proponiamo di seguito, sono contenute tutte le regole per il rientro in presenza.

Per il rientro in presenza scuola dell’infanzia

A far data da martedì 01 febbraio 2022 è previsto il rientro nel plesso Sacra Famiglia di tutte le sezioni temporaneamente allocate presso il plesso “Fermi” dell’I.C. Don Bosco, che qui si ringrazia. A quella data potranno rientrare in presenza le sezioni B - C - D - F. Non è necessaria la presentazione di alcun attestato di esito negativo di tampone.

Nella sezione G potranno rientrare in presenza martedì 01 febbraio solo gli alunni i cui genitori avranno presentato esito di tampone T10 negativo. Se i genitori avessero optato per la soluzione dei 14 giorni di quarantena, all’atto del rientro in presenza dovranno presentare alla/e docente/i della sezione l’Allegato 2 - Modello autocertificazione per rientro a scuola dopo 14 giorni senza test, che qui si allega. Le docenti ed i genitori dei piccoli alunni delle sezioni A - E interessate da provvedimenti relativi al Covid-19, seguiranno invece le disposizioni contenute nelle circolari loro indirizzate mediante il Registro Elettronico. Si rammenta che gli alunni di queste sezioni potranno rientrare in presenza, alle varie date previste, solo se avranno presentato esito di tampone T10 negativo. Se i genitori avessero optato per la soluzione dei 14 giorni di quarantena, all’atto del rientro in presenza dovranno presentare alla/e docente/i della sezione l’Allegato 2 - Modello autocertificazione per rientro a scuola dopo 14 giorni senza test, che qui si allega.

Per il rientro in presenza scuola primaria

Martedì 01 febbraio potranno rientrare in presenza tutte le classi tranne quelle di cui al paragrafo successivo. Non è necessaria la presentazione di alcun attestato di esito negativo di tampone, salvo per gli alunni guariti dal Covid o sottoposti a quarantena (per es. per contagio nell’ambito della famiglia) che potranno rientrare in presenza solo previo invio di esito di tampone negativo alla mail dedicata prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it sempre che non lo avessero già fatto. Gli alunni delle classi 3C - 3D - 4A - 4B potranno rientrare in presenza martedì 01 febbraio solo gli alunni i cui genitori avranno presentato esito di tampone negativo. Se i genitori avessero optato per la soluzione dei 14 giorni di quarantena, all’atto del rientro in presenza dovranno presentare alla/e docente/i della sezione l’Allegato 2 - Modello autocertificazione per rientro a scuola dopo 14 giorni senza test, che qui si allega. Tutte le disposizioni sono state in ogni caso notificate alle famiglie con specifica circolare mediante il Registro Elettronico.

Per il rientro in presenza scuola secondaria primo grado

Martedì 01 febbraio potranno rientrare in presenza tutte le classi tranne quelle di cui al paragrafo successivo. Non è necessaria la presentazione di alcun attestato di esito negativo di tampone, salvo per gli alunni guariti dal Covid o sottoposti a quarantena (per es. per contagio nell’ambito della famiglia) che potranno rientrare in presenza solo previo invio di esito di tampone negativo alla mail dedicata prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it sempre che non lo avessero già fatto. Nella classe 2D, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 192 del 22.01.2021, martedì 01 febbraio potranno rientrare in presenza: - tutti gli alunni che appartengono al caso B (alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; alunni che siano guariti da meno di 120 giorni; alunni ai quali sia stata somministrata la dose booster). Per tali alunni NON è necessaria la presentazione di alcun attestato di esito negativo di tampone; - gli alunni che appartengono al caso A (alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario; alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose booster; alunni che siano guariti da più di 120 giorni) solo previo invio dell’esito negativo di tampone T10 alla mail dedicata prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it . Se i genitori avessero optato per la soluzione dei 14 giorni di quarantena, all’atto del rientro in presenza dovranno presentare alla/e docente/i della sezione l’Allegato 2 - Modello autocertificazione per rientro a scuola dopo 14 giorni senza test, che qui si allega.

Da martedì 01 febbraio le attività didattiche in presenza nei 3 ordini di scuola riprenderanno secondo i regolari orari di funzionamento. Solo i singoli alunni Covid positivi o posti in quarantena potranno accedere alle lezioni mediante collegamento con la classe in aula virtuale. A tal fine i genitori che non lo avessero già fatto dovranno inviare formale richiesta alla mail dedicata prevenzione.covid@icprudenzano.edu.it . L’orario di frequenza a distanza corrisponderà a quello di presenza della classe. I docenti avranno cura di prevedere i necessari momenti di disconnessione all’interno della giornata scolastica.

«Ancora una volta questa scuola – scrive la preside - chiede pazienza e comprensione alle famiglie e soprattutto ai piccoli alunni, purtroppo destinatari di continue variazioni. A tal proposito – aggiunge Laguardia - il mio personale ringraziamento va a tutti i genitori ed ai loro rappresentanti che con grande senso di responsabilità ci aiutano e collaborano nell’affrontare questa situazione quanto mai cangiante. E’ davvero con orgoglio – conclude - che posso dire che tutti ogni giorno ce la mettiamo tutta per il bene dei nostri piccoli».

Nazareno Dinoi