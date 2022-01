La denuncia: "disgustata per un grave atto di bullismo a scuola"

«Ho davvero fatto un grande sforzo nello scrivervi, proprio perché essendo un piccolo paese tutti sanno tutto di tutti, ma nessuno dice niente». Inizia così la lettera che si è stata recapitata al giornale. Proviene dalla vicina Maruggio e contiene una brutta storia di bullismo tra studenti di scuola media. A raccontarcela con una lettera firmata e verificata è una donna di cui garantiremo ovviamente l’anonimato.

Secondo la donna uno studente che nella cittadina dei cavalieri di Malta frequenta una classe delle medie, sarebbe stato vittima in diverse occasioni di atti di bullismo da parte di un compagno in particolare ma in generale dall’intera classe e con la connivenza dei docenti.

Nella dettagliatissima lettera la donna descrive episodi che mettono in imbarazzo il ragazzo davanti a tutti (gli avrebbero abbassato i pantaloni mettendo a nudo le parti intime) con conseguenti reazioni di pianto dello studente scernito dai compagni.

Nel racconto si parla anche di indifferenza da parte dei docenti i quali, avvertiti dai genitori del bullizzato, non avrebbero fatto abbastanza per aiutarlo ma anzi avrebbero aggravato la situazione perché l’unico misura presa sarebbe stata quella di impedire a tutta la classe di uscire nel cortile durante la ricreazione. Questa punizione avrebbe peggiorato lo stato di isolamento del ragazzo ritenuto dall’intera classe responsabile della perdita del momento ricreativo all’aperto. «Tutti i compagni si sono scagliati contro di lui accusandolo di aver fatto la spia», scrive la donna che conclude così la lettera: «spero vivamente che questa storia venga pubblicata, non per fare scandalo in una piccola comunità come Maruggio, ma per portare alla luce lo squallore delle nuove generazioni».