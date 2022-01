Taglio alla gola del marito mentre dorme, salvo per miracolo

Una donna di San Marzano di San GIuseppe ha cercato di tagliare la golla al marito metre dormiva. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato in una casa del piccolo centro sul versante ionico della provincia di Taranto. L’uomo è salvo per miracolo perchè la lama ha sfiorato di pochi millimetri l’arteria del collo. Il grave episodio sarebbe avvenuto dopo una lite. La coppia di 36 anni non ha figli ed è sposata da due anni.

E’ stato lo stesso ferito a chiamare il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. I sanitari giunti sul posto, dopo aver tamponato alla meglio la ferita, lo hanno portato con codice rosso all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Al pronto soccorso i medici hanno suturato il taglio ma hanno preferito trasferire il 36enne all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per essere ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare. Evidentemente la lama aveva intaccato qualche grosso vaso per cui una emorragia in quel punto sarebbe stata fatale.

Ancora non chiare le ragioni della violenta aggressione di cui si occupano i carabinieri della stazione di San Marzano e della compagnia di Manduria intervenuti su richiesta della struttura sanitaria.

