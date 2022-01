Rave party interrotto ieri tra Avetrana e Porto Cesareo

Sono stati due i rave party sventati ieri nel tarantino. Oltre a quello in preparazione tra Sava e Lizzano interrotto dalla polizia di Stato del commissariato di Manduria, un altro appuntamento musicale clandestino era stato organizzato tra Avetrana e Porto Cesareo.

Il secondo episodio che è stato fermato ieri pomeriggio da pattuglie di carabinieri, polizia e guardia di finanza, avrebbe avuto luogo nei pressi della masseria Trecento tomoli. Si sospetta che i partecipanti, o magari anche solo una parte di essi, fossero sostanzialmente gli stessi di quelli di Sava, i quali, dopo la festa rovinata dalla polizia potrebbero essersi spostati di qualche chilometro per replicare l’evento interrotto dalle forze dell’ordine.

Anche ad Avetrana decine di giovani trovati nell’area sono stati identificati e tre di loro, fra i 32 e i 34 anni, tutti della provincia di Lecce, sono stati denunciati a piede libero. Ritenuti i promotori dell’evento, dovranno rispondere per l’organizzazione non autorizzata dell’evento e per invasione di terreni. Tutta l'attrezzatura per la diffusione della musica è stata sequestrata.