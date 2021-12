Auto sfonda cabina elettrica e lascia al buio il centro storico di Manduria

Il conducente di un’Audi A6 ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro una cabina elettrica, divelta e messa fuori uso a causa del violento impatto. È accaduto la scorsa notte nel centro storico di Manduria.

Illeso l’automobilista che si trovava alla guida dell’auto, ma i danni provocati hanno causato un “black out” che ha lasciato senza energia elettrica l’intero isolato, comprese le attività commerciali della zona.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Manduria per mettere in sicurezza la zona, gli agenti del Commissariato della città messapica ed i tecnici del servizio elettrico Enel, impegnati per ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica nella zona.