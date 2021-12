Scolaresche al freddo, la rabbia delle mamme: “in classe con mani e piedi congelati”

«Abbiamo sopportato la deportazione in una scuola che non è la nostra, ma non possiamo tollerare che i nostri figli stiano al freddo». È la rabbia delle mamme di due scolaresche di prima elementare che dal plesso Sacro Cuore, chiuso per lavori di adeguamento, sono state trasferite in ambienti di fortuna ricavati nella palestra della scuola Don Bosco a Manduria: spazi ampi e adeguati ma privi di riscaldamento.

«I termosifoni ci sono ma sono spenti, forse perché non collegati alla rete», afferma una delle mamme arrabbiate. «Quando andiamo a prendere i nostri figli all’uscita, li troviamo con le mani e i piedi gelati e il naso rosso», prosegue la donna che per questo assolve i responsabili scolastici. «La scuola non centra niente, anzi, la dirigente fa tanto per i nostri bimbi, la colpa è degli amministratori comunali, assessore all’istruzione in prima persona che non si preoccupano tanto loro sono al caldo», si sfogano le mamme che dopo tanti giorni di freddo hanno deciso di dire basta.

«Mi hanno contattato disperate e non sapevo delle condizioni in cui i nostri bravi amministratori hanno lasciato bambini di sei anni», fa sapere Mimmo Breccia che rincara la dose. «Lasciare una quarantina di bambini di sei anni parcheggiati nella palestra al freddo è da criminali», urla Breccia che conclude con un ricordo. «Era ancora fine estate quando il sindaco Pecoraro per riscaldare la vecchia sala consigliare fece acquistare dal comune le bombole con le stufe dall’imprenditore che era stato in lista con lui; se non sono sparite, perché non le usano per quei poveri bambini?», conclude Breccia che si fa portavoce della rabbia delle mamme.