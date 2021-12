Ordinanza del sindaco per l'obbligo della mascherina anche all'aperto

Il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro ha emesso un’ordinanza che obbliga l’uso della mascherina anche all’aperto a partire da oggi e sino a tutto il periodo delle faste.

«Atteso che allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa della diffusione del Coronavirus nel territorio cittadino – si legge nel dispositivo - si rende necessario adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle Festività natalizie ed, in particolare, l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie».

L’obbligo riguarda soprattutto le seguenti vie del centro cittadino: Piazza Commestibili, Vico Commestibili, via dei Mercanti, vico Primo Imperiale, via Lacaita, via Gatti, via Imperiale, Piazza Garibaldi e corso XX Settembre, nonché in prossimità di tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e durante qualunque evento organizzato sia dal Comune che da Privati».

L’imposizione deve essere rispettata tutti i giorni nella fascia oraria 18.00 - 24.00, prevedendo, inoltre, nelle giornate del 23, 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio una estensione dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione.

I trasgressori saranno punico con ammende che vanno da 400 euro sino a tremila euro.