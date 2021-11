Non vuole aspettare e sfascia l’infisso dell’accettazione del pronto soccorso: denunciato

Non ha voluto aspettare il suo turno così ha sfondato il vetro del triage del pronto soccorso. E’ successo ieri mattina all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dove son dovuti intervenire i carabinieri. Intorno alle 6,30 si è presentato un uomo in preda a dolori ad un fianco.

Le domande dell’infermiere che cercava di inquadrare il caso lo hanno però infastidito ed è nata una discussione che è degenerata. Il paziente, un manduriano di 27 anni, ha cosi cercato di sfasciare la struttura che lo separava dall’infermiere rompendo il vetro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sono così intervenuti altri sanitari i quali hanno provveduto a fare entrare il paziente che continuava a contorcersi per il dolore. Mentre l’uomo veniva visitato dal medico, qualcun altro ha chiamato i vigilanti interni ed anche i carabinieri della caserma di Manduria.

Quando i militari sono arrivati nel pronto soccorso hanno preso visione del danno provocato dal ventisettenne a cui gli era stata diagnosticata una colica renale. Dopo la somministrazione della terapia, il giovane è stato prelevato dai carabinieri che lo hanno portato in caserma per le procedure di rito e di identificazione. Il primario del Pronto Soccorso, Francesco Turco ha comunicato l’accaduto alla direzione medica del nosocomio che ha provveduto a formalizzare una regolare denuncia nei confronti del paziente violento già noto alle forze dell'ordine.

L'episodio fa ridiscutere il problema della sicurezza del personale che opera in questi posti di primo accesso. Mel 2018, nello stesso pronto soccorso, un adulto in stato di agitazione stese con un pugno uno dei due poliziotti che erano stati chiamati dal personale per calmarlo. Anche in quella occasione tutta la scena fu ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti in tutti gli ambienti del pronto soccorso.

N.Din.