Fuochi sulla chiesa, ora il caso diventa politico

La cascata di fuochi d’artificio e i botti pirotecnici fatti esplodere sulla chiesa del Carmine in chiusura dei festeggiamenti del santo patrono di Manduria, diventano un caso e presto sarà argomento di discussione in un prossimo consiglio comunale. A farsene carico, anticipando la presentazione di una apposita interrogazione al sindaco e agli assessori al ramo, è il consigliere di minoranza, Domenico Sammarco che vuole vederci chiaro su altri aspetti riguardanti l’organizzazione degli eventi religiosi e civili.

A farsi carico di tali incombenze è stato il Comitato feste patronali composto da volontari laici e da don Franco Dinoi. Tale organismo, ricorda Sammarco «deve richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni amministrative, come tutti gli altri operatori economici e associativi, necessarie alla realizzazione dell'evento».

Per questo il portavoce dei Progressisti si chiede «se siano state ottenute per esempio tutte le autorizzazioni Suap necessarie per effettuare le varie attività svolte, compresa la cascata di fuochi d'artificio dal tetto della chiesa degli Scolopi effettuata senza transenne e se siano state rispettate tutte le normative richieste per effettuare in tale luogo storico così fragile i fuochi d'artificio».

Oltre alla sicurezza pubblica, il consigliere cercherà di far luce anche sull’aspetto architettonico e statico della chiesa teatro dei fuochi. «Ricordo a tutti e a me stesso – prosegue Sammarco – che il timpano e le statue della chiesta sono state già giudicate pericolanti e per questo assicurate all’interno di gabbie». Operazione che risale a più di dieci anni fa quando la condizione strutturale era sicuramente meno preoccupante di oggi.

«Proprio del rispetto delle normative al riguardo, peraltro molte severe in quel campo – promette Sammarco - ho intenzione di depositare un'interrogazione consiliare e alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio affinché su questa questione possano rendere conto in Consiglio Comunale».

Lo stesso problema è stato sollevato dal compositore Ferdinando Arnò giudicando i fuochi d’artificio «una barbarie buona solo per una scenografia di Gomorra».