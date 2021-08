Anna Giuliano, offese e lettere feticiste alla scrittrice dell’eros e dell’amore

Anna Giuliano, minacce, offese e lettere feticiste alla scrittrice dell’eros e dell’amore: “adesso basta, denuncerò tutti e tutte”

«La donna dello scandalo e dell’immoralità». Sono questi gli attributi lanciati dalla sua stessa comunità contro la scrittrice di Uggiano Montefusco, Anna Giuliano, autrice di due romanzi erotici: “L’intreccio amore e sesso” e “L’Intreccio amore e psiche”, pubblicati dalla casa editrice Albatros. Una dolce e sensuale storia d’amore tra i protagonisti Marjsol e Andrea frantumata dalle critiche locali e seguite da calunnie, molestie psicologiche e violazioni della privacy nei confronti della scrittrice salentina. Telefonate anonime, provocazioni urlate per strada sino al recapito di una lettera con un perizoma usurato.

«Adesso basta – confessa Anna -, sono due anni di massacri che non posso più ignorare. Sono sempre stata consapevole delle possibili critiche conterranee, ma queste sono vere e proprie violenze». Tormentata da commenti inopportuni e sconci, l’artista ha deciso di barricarsi in casa per evitare le continue persecuzioni verbali. Un'escalation di violenza giunta al suo picco massimo con una posta raggelante spedita proprio nella sua abitazione: “Dopo quello che tu hai pubblicato presumo che tu queste neanche le indossi” – le parole incise in un biglietto con dell’intimo usato.

«Hanno violato la privacy della mia casa, sono sconvolta. Questo gesto, però, mi ha dato finalmente la forza di rompere il silenzio», dichiara la donna. «Quello che mi ha più sorpreso - continua la Giuliano in totale sconforto -, sono state le violenze verbali da parte di altre donne. Perché tanta cattiveria?».

Dalle malelingue bisbigliate agli sguardi di disprezzo, la scrittrice non ne aveva mai dato tanto peso, sino alla violazione della sua privacy. «Non ho mai denunciato, neppure mentre giravo il videoclip musicale Amore e Sesso con il gruppo Saturno Contro. Un esemplare ha gridato per strada a voce alta “Anna, stai girando un film porno? Tienimi presente so io come soddisfarti”».

Oggi Anna Giuliano è tutelata legalmente e denuncerà le future persecuzioni. «Adoro la mia terra e il mio paese, per questo non ho mai deciso di trasferirmi altrove nonostante tutto». A breve la scrittrice presenterà il suo ultimo romanzo su Roma e Venezia e ha in cantiere l’idea di realizzare un altro romanzo. «Ho vinto io, scriverò ancora», conclude.

Marzia Baldari