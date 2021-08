Uno spettacolo come se ne vedono pochi. Di questo sono stati testimoni ieri i componenti di due famiglie di Sava che durante una gita in barca nel mare di Campomarino sono stati scortati da un branco di delfini che per niente spaventati hanno fatto sfoggio della loro eleganza tracciando la strada all’imbarcazione.

Per più di un quarto dora i delfini di diverse dimensioni si sono messi in mostra facendosi fotografare e filmare dai meravigliati diportisti della domenica che potranno raccontare di essere stati testimoni di uno spettacolo unico.

Lo spettacolo è avvenuto ad un centinaio di metri dalla costa della località balneare del comune di Maruggio.