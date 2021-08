Alga tossica, divieto di balneazione per un tratto di mare di Torre Colimena

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha emesso un divieto temporaneo di balneazione per un tratto di mare di Torre Colimena dove è stata segnalata una concentrazione elevata di “Ostreopsis ovata”, una microalga potenzialmente tossica.

La misura è stata adottata dopo la segnalazione dell’Arpa Puglia che ha rilevato il superamento dei livelli di guardia dell’organismo che durante la fioritura può rilasciare una tossina responsabile di effetti nocivi sulla salute umana. (Disturbi respiratori come riniti, faringiti, laringiti, bronchiti e congiuntiviti, talvolta anche febbre, nausea, vomito e dermatiti da contatto).

La polizia locale e il personale della società multiservizi sta provvedendo a delimitare l’area interdetta mediante appositi cartelli riportanti la dicitura: Divieto temporaneo di balneazione, zona sottoposta a controllo analitico per fioritura algale. In attesa dei risultati analitici si consiglia di non sostare nelle immediate vicinanze”.