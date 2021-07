Il sindaco sull'hub vaccinale: «funzionamento regolare, ingressi contingentati e tutto tranquillo»

Nel centro vaccinale del liceo classico di Manduria «si è constatato un funzionamento regolare, ingressi contingentati e un contesto generale tranquillo, grazie anche alla presenza dei volontari della Protezione Civile e della Polizia municipale che garantiscono gli ingressi nella sede in modo ordinato e moderato».

Si legge questo nel comunicato stampa diffuso oggi pomeriggio dallo staff del sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro.

«Questa mattina – si legge -, il dott. Stefano Rossi Direttore generale ASL Taranto, il Dott. Cosimo Scarnera Responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e il Dott. Giorgio Simeone coordinatore provinciale Protezione Civile di Taranto accompagnati dal Sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro, dall’Assessore alle Politiche sociali Fabiana Rossetti e al Geom. Michele Iunco, si sono recati all’Hub vaccinale, in via Sorani a Manduria, per monitorarne l’attuale condizione».

Per quanto riguarda gli ambienti invivibili per il caldo da più parti denunciati, nella stessa nota diffusa dal comune si fa sapere il sindaco ha dato mandato all’ufficio tecnico comunale di potenziare nell’immediatezza il sistema di climatizzazione per l’intero centro vaccinale» e che «già in settimana è prevista la collocazione dei nuovi macchinari».

Di seguito il comunicato dello staff del sindaco