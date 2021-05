Il cimitero chiude i cancelli con due donne dentro

Due persone sono rimaste chiuse ieri sera nel cimitero di Manduria. Non accadeva da tempo. Protagonisti dell’insolita vicenda due anziane manduriane che nel fare visita ai propri defunti si sono attardate più del dovuto. Le due donne quando sono arrivate all’uscita hanno trovato il cancello sbarrato. Così hanno provato con l’altra uscita della parte nuova del camposanto ma anche quella era chiusa. Evidentemente non hanno sentito il segnale acustico che avverte l’imminente chiusura del luogo di raccoglimento.

A salvare le donne che non possedevano un telefono cellulare, è stato un uomo che le ha viste dietro al cancello ed è tornato indietro. È stato lui a telefonare alla polizia municipale dove è scattato l’allarme. Dagli uffici dei vigili urbani è così partita la chiamata al custode del cimitero che è tornato indietro liberando le due signore le quali hanno detto di non ver sentito l’allarme.

Prima della sirena, l’unico strumento nelle mani del custode per segnalare l’approssimarsi della chiusura, era una tradizionale campanella il cui suono non raggiungeva la parte più lontana del cimitero per questo era più frequente allora che accadessero incidenti come quello di ieri concluso fortunatamente senza conseguenze.