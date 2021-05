Spaccio davanti alla scuola, scarcerato il presunto spacciatore

Il bidello manduriano arrestato con l’accusa di spaccio di droga la lasciato ieri il carcere per scontare la misura ai domiciliari. Lo ha stabilito il giudice delle indagini preliminari, Rita Romano che ha convalidato l’arresto. L’indagato di 56 anni assistito dall’avvocato di fiducia, Cosimo Micera, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’uomo era stato individuato dalla polizia mentre sul piazzale della scuola G.L.Marugj era intento a spacciare eroina ad un tossicodipendente. Circostanza questa confermata dallo stesso acquirente della droga.

Tra le dosi che aveva addosso al momento del fermo e quelle trovate nella propria abitazione e nell’auto parcheggiata all’interno della scuola, lo spacciatore custodiva circa 20 grammi di eroina e circa 40 milligrammi di metadone oltre a un bilancino di precisione e banconote per 450 euro ritenute provento dello spaccio.

«Il fatto desta elevato allarme sociale nella collettività – scrive la giudice nel dispositivo – in considerazione della dannosità della sostanza detenuta dall’indagato e del fatto che lo stesso non abbia esitato a custodire l’eroina già suddivisa in dosi presso l’istituto ove lavora». La perquisizione nell’armadietto e nello spogliatoio del presunto spacciatore non ha dato invece nessun esito.