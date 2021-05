Scende la curva dei contagi anche a Manduria

Comincia a scendere anche a Manduria la curva dei contagiati dal coronavirus. Dall’ultimo bollettino reso pubblico dal comune, alla data del 6 maggio i manduriani tuttora positivi sono 261, ben 15 in meno del giorno prima. Le persone in isolamento fiduciario, alcune delle quali ancora in attesa di tampone sono invece 121.

E’ lievemente calata anche la pressione sulla rianimazione dell’ospedale Covid di Manduria i cui posti occupati ieri erano 4. Sempre ieri erano invece 54 in tutto i posti letto nell’intero presidio ospedaliero.

Ancora molto pesante, infine, il bilancio dei decessi attribuiti al Covid. Il bollettino regionale di ieri segnava undici morti per il virus nelle ultime ventiquattrore in tutta la provincia di Taranto e un solo nuovo positivo. Quest’ultimo risultato non è da prendere in considerazione perché legato al bassissimo numero di tamponi eseguiti nella giornata di domenica.