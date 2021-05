Sempre alto il numero dei manduriani attualmente positivi al Covid

Pandemia Cronaca Covid, bollettino Puglia e Taranto con situazione posti letto

Oggi martedì 4 maggio 2021 in Puglia sono stati registrati 13. 803 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 1. 028 casi positivi: 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia BAT, 89 in provincia di Foggia, 196 in provincia