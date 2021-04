Ambulanti sul piede di guerra anche a Manduria: "porteremo la categoria davanti al municipio"

Il nervosismo degli ambulanti colpiti dalla crisi economica che attanaglia la categoria paralizzata dalle norme anti Covid, non risparmia la città di Manduria dove potrebbe presto esplodere un pericoloso focolaio di proteste.

Colpa anche del silenzio dell’amministrazione comunale che non ha ancora risposto ad una richiesta di incontro urgente comunicata il 29 marzo scorso dalla Confesercenti provinciale di Taranto.

Trascorsi 9 giorni senza nessuna risposta dal palazzo di città, il rappresentante manduriano dell’ambulantato organizzato lancia l’avvertimento al sindaco Gregorio Pecoraro e all’assessore al Commercio, Mauro Baldari: «Se entro oggi non ci fisseranno l’incontro – dichiara Giuseppe Nuzzo -, la prossima mossa sarà una manifestazione davanti al municipio di Manduria, regolarmente organizzata rispettando le norme sul distanziamento, dove porteremo trecento ambulanti di tutte le organizzazioni del settore».

Le problematiche da affrontare sono quelle che la categoria sta rivendicando in tutta Italia e, per Manduria in particolare, la questione del mercato settimanale del martedì e del mercatino estivo di San Pietro in Bevagna.