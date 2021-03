Il tribunale ordina al comune: “a scuola più diritti per i bambini con disabilità"

Il tribunale di Taranto, seconda sezione civile, ha emesso un’ordinanza che impegna l’ente territoriale dei servizi sociali dell’Ambito 7 e per esso il comune di Manduria che è capofila, a garantire l’effettiva integrazione scolastica ad un alunno con grave disabilità cognitiva. La decisione del giudice Antonio Attanasio, che sicuramente farà da apripista ad analoghe esigenze di tante famiglie, stabilisce per la prima volta in Puglia l’obbligo per i servizi sociali territoriali della presenza in classe, per tutte la durata delle lezioni e non per pochi minuti come avviene ora, di figure specializzate in grado di garantire l’assistenza igienico sanitaria per l’espletamento dei bisogni primari del giovane studente e quella della cosiddetta «Comunicazione Aumentativa Alternativa» (C.A.A.), unico metodo di comunicazione con il bambino non verbale. Con lo stesso provvedimento il giudice Attanasio ha condannato l’ente Messapico, convenuto nel giudizio, a farsi carico delle spese e competenze di lite pari a circa duemila euro a favore della famiglia del ragazzo.

Un successo personale di Fabiola Molendini, di Maruggio, la combattiva mamma di Ludo già protagonista di numerose battaglie per i diritti dei bambini con disabilità e delle loro famiglie. Un anno e mezzo fa, facendosi portavoce di tante mamme di con figli problematici, portò alla ribalta regionale il tema dell’assenza dei diritti fondamentali dei bambini a scuola pubblicando sui social l’audio delle urla del figlio lasciato in classe senza la dovuta assistenza.

«Dopo sei anni di battaglie – dichiara la coraggiosa mamma -, oggi termina una delle tante quotidiane discriminazioni nei confronti della disabilità. Il tribunale di Taranto – prosegue la donna – ha accolto il mio ricorso garantendo così a mio figlio la possibilità di frequentare la scuola e i suoi compagni che lo adorano per tutte le ore in cui ci saranno anche loro, i suoi amici, in quanto gli saranno finalmente riconosciute le figure specializzate indispensabili».



La mamma di Ludo che grazie alle sue battaglie è stata chiamata a rappresentare sul territorio la Federazione italiana rete sostegno e tutela, condivide la gioia con altrettanta amarezza. «Da una parte sono felicissima perché il mio Ludovico dopo tanti anni di sacrificata frequenza scolastica potrà finalmente godere dei suoi compagni e delle sue insegnati, ma dall’altra – prosegue Fabiola Molendini – sono molto rammaricata che il riconoscimento di diritti costituzionali, quale quello allo studio, debba essere garantito e assicurato da un giudice e non da altre figure dello Stato».

Ora toccherà al comune di Manduria, nella sua qualità di ente capofila dell’ambito territoriale 7, trovare le risorse economiche e professionali per eseguire l’ordinanza del giudice. E dovrà farlo anche se in periodo di chiusura pandemica delle scuole. Gli studenti con disabilità, infatti, possono, su richiesta delle famiglie, chiedere la frequenza in presenza e con loro anche un gruppo di loro compagni di classe nella quantità che sarà deciso di volta in volta dai responsabili dell’istituto. A Manduria il numero consentito è di quattro alunni in presenza per classe oltre al bambino o bambina con bisogni educativi speciali.

Nazareno Dinoi