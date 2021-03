Contagi ancora in crescita, 62enne manduriana si ricovera e muore dopo due giorni

Ancora in crescita i numeri dei contagiati a Manduria. Seppure aggiornato a tre giorni fa, il report ufficiale della Prefettura-Asl conta 196 attuali positivi in città (precedentemente erano 174). Sempre molti meno secondo il sindaco che abbassa l’asticina a 129 casi (67 in meno tra i decessi ancora in elenco ed altri esclusi per ragioni non chiare). Comunque in crescita anche i suoi dati che prima ne contava 108.

Sempre secondo i dati ufficiali, i manduriani sottoposti ad isolamento fiduciario e quindi potenzialmente positivi perché venuti a contatto con persone contagiate, sono 123 (sempre alla data del 7 marzo).



Nel primo pomeriggio di ieri è poi arrivato il bollettino epidemiologico regionale che per la provincia di Taranto ha confermato il trend in crescita dei contagi, stabile ormai da due mesi: dei 1.286 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Puglia, 256 sono residenti nell’area ionica che non si sposta così dal secondo posto per numero di casi dopo la provincia di Bari e primo nel rapporto con il numero di abitanti. Crescita confermata anche dal bollettino dei ricoveri che ieri ne contava 324 in tutti i reparti Covid della Asl, 25 in più del giorno precedente.



L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospitava ieri 58 pazienti affetti da Covid, 5 dei quali in rianimazione. Ieri si è registrato il decesso di una 62enne manduriana che era stata ricoverata due giorni prima con sintomi da contagio risultata poi positiva al tampone.