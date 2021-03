Due arresti a Manduria per estorsione e rapina

I carabinieri della Stazione di Manduria (TA) hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Z.A, 53 e A.V. 55enne, pregiudicati residenti rispettivamente nel brindisino e nel barese. I predetti infatti, vantando un presunto debito in denaro da parte della vittima, un 48enne originario di Napoli ma da tempo residente a Manduria nella frazione marina di San Pietro in Bevagna, si sono recati presso la sua abitazione pretendendo una somma di circa 2.500 euro. Resisi conto che non avrebbero ricevuto quanto preteso, hanno dapprima percosso violentemente la vittima e successivamente si sono appropriati della sua autovettura, che sarebbe stata restituita solo alla consegna del denaro.

Carabinieri di Manduria, ai quali la vittima aveva denunciato l’accaduto, dopo aver segnato il denaro che doveva essere consegnato si sono appostati nei pressi del luogo convenuto, procedendo all’arresto in flagranza di reato ed in concorso dei due estortori. È stata inoltre recuperata l’autovettura che gli arrestati avevano occultato in un luogo isolato nel territorio del Comune di Avetrana.

Al termine delle formalità di rito, i predetti, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari. (Nota stampa dei carabinieri)