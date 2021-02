Vaccini over80 nella palestra della Marugj, i dubbi dei genitori

C’è nervosismo nelle famiglie degli studenti che frequentano l’istituto comprensivo G.L.Marugj di Manduria per l’individuazione della palestra coperta come come sede vaccinale contro il coronavirus per gli ultra ottantenni. La notizia iniziata a circolare nei giorni scorsi e ufficializzata ieri con una nota del Comune di Manduria, ha messo in subbuglio molti genitori che si sono sentiti tra loro raccogliendo la disponibilità a provare forme di dissenso che possano convincere le autorità scolastiche e comunali a trovare una soluzione differente. I promotori di un costituendo comitato di genitori arrabbiati fanno già sapere di avere in mente l’invio di una lettera da indirizzare al sindaco Gregorio Pecoraro e alla dirigente dell’istituto, professoressa Maria Rita Pisarra. I genitori non nascondono la preoccupazione per la massiccia concentrazione di persone così anziane in ambienti frequentati da ragazzi e quindi con maggiore possibilità di circolazione del virus. «Un pericolo che può venire sia da una parte che dall’altra, essendo entrambi categorie fragili», commentano i genitori per adesso singolarmente. A preoccupare le famiglie non è solo l’aspetto sanitario, ma anche l’impossibilità per i loro ragazzi di utilizzare per lungo tempo l’unica palestra al coperto. I tempi necessari per completare la campagna non sono infatti prevedibili ed è quasi certo che dopo gli over 80 la stessa sede sarà utilizzata per la profilassi delle altre fasce della popolazione.



I promotori del comitato hanno già individuato delle alternative sempre di proprietà pubblica dove potrebbe essere possibile ospitare le operazioni vaccinali. E si pensa ai locali inutilizzati del progetto Bollenti Spiriti nella frazione di Uggiano Montefusco ma anche gli spazi tuttora abbandonati del vecchio municipio.

La dirigente scolastica si dice meravigliata del dissenso. «Non posso credere – dice – come sia possibile opporsi ad un servizio così indispensabile e utile». La preside Pisarra spiega comunque che la proposta è stata regolarmente sottoposta e accettata dal consiglio d’Istituto composto anche dalla rappresentanza dei genitori. «Non capisco quali rischi possano esserci dal momento che non ci sarà assolutamente nessun contatto tra studenti e persone da vaccinare; ho chiesto personalmente – fa sapere la dirigente – che ci fossero garantiti due ingressi separati e così sarà».

La macchina vaccinale è già partita e per lunedì prossimo la palestra della G.L.Marugj sarà pronta per ospitare, scaglionati, gli ultraottantenni che su base volontaria si sono prenotati o si prenoteranno per essere sottoposti al vaccino «Moderna».

Gli aventi diritto a questa prima fase della campagna profilattica che risiedono nella città Messapica, sono circa 2.200. Gli ultranovantenni sono 305 mentre i centenari ed oltre soltanto 6. La sede vaccinale di Manduria servirà anche l’utenza di altri comuni secondo l’agenda gestita a livello centrale sulla base delle prenotazioni ricevute. Dopo tre settimane dalla prima inoculazione, i vaccinati dovranno ripresentarsi per la seconda dose. Quindi tutto lascia prevedere tempi lunghi per l’osteggiata convivenza tra nipoti e nonni.

Nazareno Dinoi