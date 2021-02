Ztl attiva ma a insegne spente, chi non legge Facebook resta fregato

Oggi, domenica, la zona a traffico limitato di Manduria era attiva ma le insegne ai varchi erano spente. Pertanto molti automobilisti distratti che non hanno letto la cartellonistica e non hanno avuto la fortuna di leggere la comunicazione social del sindaco Pecoraro che ieri annunciava la riattivazione della Ztl, saranno stati fotografati dal sistema automatico e riceveranno la multa.

Un via vai di automobili sul corso, favorito dalla prima nevicata di quest’anno, ha fatto sicuramente ingrassare le casse comunali.

La Ztl era stata sospesa per il periodo in cui la Puglia è stata in zona arancione e ieri, con il ritorno in fascia gialla, il comune di Manduria ha deciso di riattivare i varchi affidando la comunicazione istituzionale a Facebook.

«Si informano i cittadini – si legge nel post apparso ieri sulla pagina sociale del sindaco Pecoraro - che è nuovamente attiva la ZTL (Zona a Traffico Limitato) nel centro di Manduria».

Una maniera discutibile di gestire la comunicazione ufficiale di un Ente pubblico che esclude i cittadini privi di un account Facebook o non seguono la pagina di Pecoraro o semplicemente non hanno fatto accesso al social nel tempo utile per leggere l’annuncio. La redazione de La Voce di Manduria non ha ricevuto nessuna nota ufficiale in merito. Eppure per l’informazione il comune si è dotato di un ufficio di staff e di un portavoce del sindaco che evidentemente operano solo attraverso i social.