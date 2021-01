La situazione del Covid in Puglia e a Taranto (ma non a Manduria)

Mentre non è ancora possibile conoscere lo stato dei contagi da coronavirus a Manduria perché il sindaco Gregorio Pecoraro continua a non diffondere i report che quasi quotidianamente invia la Asl, i manduriani dovranno accontentarsi dei dati regionali e provinciali contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Ieri i nuovi contagi in Puglia sono stati 1069 e 111 nella provincia di Taranto.

Sempre ieri i positivi con sintomi ricoverati nei vari reparti Covid del territorio ionico erano 313. Il Marianna Giannuzzi di Manduria ne ospitava 58 di cui 5 in condizioni gravi in rianimazione.

Una buona notizia invece dalla Residenza sanitaria Villa Argento dove è stato dichiarato risolto il focolaio che in due mesi ha contagiato una settantina di persone tra anziani ospiti e personale addetto all’assistenza. Per questo il Dipartimento di prevenzione avrebbe concesso alla struttura il nulla osta per nuovi ricoveri.