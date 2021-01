Continua la piaga dell'abbandono dei rifiuti nelle marine

“Continua la piaga dei rifiuti abbandonati a San Pietro in Bevagna”. È il nuovo commento di Francesco Capogrosso, il vigilante manduriano che non perde occasione per ricordare il fallimento del comune di Manduria nell’assicurare la cura dell’immagine e dell’ambiente delle sue marine.

“Non si può camminare per le vie della nostra bellissima località balneare e vedere questo degrado”, scrive Capogrosso che propone l’installazione delle fototrappole e un servizio di vigilanza e controllo ambientale del territorio comunale attraverso una convenzione con le guardie ecologiche a supporto della Polizia Urbana comunale.

L’annosa piaga dell’abbandono dei rifiuti, purtroppo da sempre esistita, è resa più evidente da quando l’amministrazione comunale ha deciso di rimuovere i cassonetti dalle strade.