Da Borraco, marina di Manduria, alla ricerca della barriera corallina dello Ionio

I fondali del mare Ionio che bagna il litorale salentino, custodiscono barriere coralline come quella scoperta a marzo del 2019 al largo di Monopoli, nell’Adriatico? Sembrerebbe proprio di sì. A solleticare la curiosità degli studiosi ai quali la notizia non passerà inosservata, è il ritrovamento sulla spiaggia di Borraco, marina di Manduria, di una quindicina di frammenti di corallo di varie tonalità di rosso nascosti tra le alghe spiaggiate. La scoperta è stata fatta dal giovane manduriano Enrico Zaccaria che durante una passeggiata è stato attratto dagli inconfondibili colori e dalla forma del prezioso corallo ben noto in gioielleria. Come siano capitati lì, per ora, si può solo immaginare con l’azione delle correnti della mareggiata di quattro giorni fa che li avranno sin qui spinti chissà da dove.

A marzo del 2019 fece il giro del mondo la scoperta, nel mare di Monopoli, di quella che fu definita come la prima barriera corallina italiana. Niente del genere in tutto il Mediterraneo. Quella sensazionale scoperta altro non è che una biocostruzione: una sopraelevazione del fondo dovuta ad organismi che formano scheletri e che crescono gli uni sugli altri, proprio come fanno i coralli delle barriere coralline.

«Nulla a che vedere con le barriere coralline tropicali, presenti solo a basse profondità perché i coralli che le formano vivono in stretta simbiosi con alghe unicellulari che li trasformano in animali fotosintetici», spiegò in seguito Ferdinando Boero, zoologo, docente dell’Università Federico II Napoli, es esperto di biodiversità marina e funzionamento degli ecosistemi. Non per questo meno affascinante e, grazie alla scoperta del giovane manduriano, non meritevole di studi e di ricerche anche in quest’altro versante delle coste pugliesi.