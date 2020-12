La Città di Manduria dimentica la giovane vittima della strage di Casalecchio di Reno

L’amministrazione comunale di Manduria ha perso un’occasione per ricordare, come hanno fatto in tutta Italia compreso il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, il sacrificio di una giovane manduriana che trent’anni fa rimase vittima della strage di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove il 6 dicembre del 1990 un aereo militare fuori controllo precipitò all’interno di una scuola uccidendo 12 giovani studenti.

Ancor più distratti i nostri amministratori nell’ignorare l’evento nonostante il nostro giornale lo avesse ricordato con un articolo commemorativo pubblicato proprio nella giornata del triste trentennale.



La giovane manduriana uccisa si chiamava Alessandra Gennari. Alex, come la chiamavano gli amici, aveva 15 anni ed era figlia di Emanuele Gennari e Vittoria, una coppia partita da Manduria in cerca di fortuna e di un lavoro al Nord. La famiglia Messapica era stata prima a Torino e poi si era trasferita nel piccolo comune di Zola Predosa. «Eravamo qui da venti mesi quando Alessandra è morta; e pensare che avevamo scelto di abitare vicino a Bologna perché già pensavamo all’università per lei», racconteranno i genitori ai giornali dell’epoca.

E’ di ieri invece il tenero ricordo che Vittorio Gennari, papà di Alex, ha voluto lasciare sulle pagine de La Voce di Manduria. Di seguito il testo.

«Sono Emanuele Gennari, il papà di Alessandra, perita nella strage dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno il 6 dicembre 1990 e volevo ringraziare la redazione per aver fatto conoscere ai manduriani questa triste vicenda avvenuta trent'anni fa. Nel 1973 andai via da Manduria con la tristezza nel cuore, perché chi mi conosce, e sono in tanti, sa quanto ami la mia terra. Quando Alessandra doveva nascere chiesi a Vittoria, manduriana come me, di partorire a Manduria perché volevo che la mia bimba avesse i natali lì da dove eravamo partiti. Sono un inguaribile nostalgico ed ho insegnato il mio dialetto ad entrambe le mie figlie. Ora lo faccio con la mia nipotina, figlia di Valeria. Dopo la strage del 6 dicembre 1990, ho riportato i resti della nostra Alessandra a Manduria dove riposa».

Nazareno Dinoi