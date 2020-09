Romina Power dà la carica e impegna i candidati

«M’impegno a promuovere, accogliere e mettere in atto fin da subito ogni possibile iniziativa politica, giudiziaria, di protesta, di informazione per bloccare la realizzazione del progetto di Urmo Belsito che prevede lo scarico a mare dei reflui di depurazione». È uno degli impegni che Romina Power chiederà di sottoscrivere a tutti i candidati alla presidenza della Regione Puglia e ai candidati sindaci del comune di Manduria. L’ennesimo tentativo della cantante americana per scongiurare lo scarico a mare, passa anche dalla mobilitazione di popolo per la quale lei stessa si farà promotrice dopodomani, sabato 19 settembre, sui luoghi destinati ad accogliere i reflui depurati del mega depuratore consortile di Manduria e Sava i cui lavori sono in fase di ultimazione in località Specchiarica, marina di Manduria.



Alle 18 l’artista americana incontrerà gli operatori dell’informazione nei pressi della Riserva Naturale «Salina dei Monaci», lato Torre Colimena, ai quali illustrerà i timori dell’impatto sull'ambiente che l’ipotesi della condotta sottomarina tornata in auge dopo la recente bocciatura dello scarico al suolo da parte del Ministero dell’Ambiente. Accompagnata dagli attivisti dell’Associazione manduriana «Azzurro Jonio» che cureranno l’aspetto logistico e delle autorizzazioni, la «pasionaria» dell’ambiente si recherà a poche centinaia di metri dall’area naturale protetta, in località Specchiarica, dove è previsto lo sbocco della condotta che scaricherà a mare circa diecimila metri cubi al giorno di acque di fogna depurate. In quella occasione la soubrette, nel rispetto del silenzio elettorale, comunicherà l’esito dell’impegno politico che sarà sottoposto ai vari candidati sindaci e presidenti della Regione Puglia, dichiarazione che dovrà essere sottoscritta anticipatamente.

Con questo impegno, i futuri amministratori dovranno rifiutare, se richiesto, di approvare e sottoscrivere ordinanze, delibere ed atti che permettano, direttamente o indirettamente, lo scarico a mare di acque depurate. Sempre nei limiti della legge e nel rispetto della funzione pubblica rappresentata, si impegneranno di preferire «come estrema ratio, che il corpo di fabbrica attuato resti l’ennesima opera pubblica incompiuta, della quale i responsabili si assumeranno ogni responsabilità, politica e non».

Non è la prima volta che Romina Power si spende personalmente per iniziative a difesa di questo tratto di costa dove ha trascorso parte delle vacanze estive con i figli prima di separarsi da Al Bano e dove non manca di ritornare ospite di famiglie del posto con le quali ha mantenuto buoni rapporti di amicizia. Lo fece nel 2012 quando si parlò della prima volta dello scarico a mare con l’allora presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. L’ambientalista americana fece muovere tutti i media nazionali con il «ballo del qua qua» cantata da lei e diverse centinaia di manifestanti sulla spiaggia di Specchiarica. E, più recentemente, nel 2017 con il comizio in Piazza Garibaldi a Manduria, nel 2018 con un'altra manifestazione a Torre Colimena in compagnia delle «mamme coraggio» e un anno fa con un altro video appello che fece intervenire Michele Emiliano promettendole che «nemmeno una goccia di reflui sarebbe finita in mare».

Nazareno Dinoi