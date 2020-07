Mini crociere Torre Colimena - Torre Ovo per disabili e indigenti

Duecentocinquanta giovani figli di percettori di reddito di cittadinanza o di inclusione che risiedono a Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Sava, saranno ospiti dei rispettivi comuni che offrirà loro delle mini crociere lungo il tratto di costa Campomarino di Maruggio-Torre Ovo a bordo dell’imbarcazione dell’Associazione «Discovery Sud». L’iniziatica che rientra nel progetto denominato «Tra mare, archeologia, marina e torri costiere», è dedicate alle fasce più deboli della popolazione già seguite dai servizi sociali dell’Ambito territoriale 7 con sede nella città Messapica. I sindaci dei sette comuni ionici con il rappresentante della Asl di Taranto, hanno approvato parte della proposta dell’associazione turistica «Discovery Sud», che proponeva l’organizzazione di escursioni in mare su un tratto di costa di circa 25 chilometri tra Torre Ovo (marina di Torricella) e Torre Colimena (marina di Manduria).

Il coordinamento istituzionale che monitora e cerca di correggere le devianze sociali e le povertà del territorio, ha acquistato 25 escursioni per la sola tratta Campomarino di Maruggio – Torre Ovo, per un costo unitario di 200 euro da riservare a gruppi composti da massimo dieci persone per volta presi in carico e segnalati dal servizi sociali dei rispettivi comuni e che rientrano nelle seguenti categorie: utenti portatori di inabilità e invalidità certificata con accompagnatore; minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni con un adulto che li accompagni; soggetti ai margini della vita sociale e relazionale della comunità di appartenenza.

Per le escursioni in barca, l’associazione impiegherà tutti gli ausili necessari per accogliere gli utenti con disabilità (gommone accessibile a due posti per carrozzina). I beneficiari potranno concordare le mini gite grazie ad un voucher che varrà come biglietto prepagato. Questo sistema, spiega bene la delibera del Piano, «consente l’abbattimento delle barriere architettoniche e sociali permettendo un corretto processo di integrazione socio-culturale e ambientale».

Il programma delle micro crociere prevede delle brevi soste didattiche nelle zone di mare di particolare interesse naturalistico e storico archeologico come la foresta pietrificata nei fondali di Torre Ovo, la vecchia tonnara della marina di Campomarino ed altri punti strategici nel tragitto prescelto. L’escursione sino a Torre Colimena prevedeva inoltre tappe alle antiche vasche dei re a San Pietro in Bevagna, alla Salina dei Monaci e alle torri costiere di Borraco e Colimena. «Tali escursioni - promettono gli organizzatori - si propongono di promuovere un’esperienza volta alla scoperta delle bellezze della costa, cogliendo particolari dell’entroterra visibili dal mare e incentivando l’archeologia marina».

Il pacchetto di 25 escursioni da dieci partecipanti l’una, per un investimento totale di cinquemila euro, sarà così suddiviso tra i comuni: tre a testa per Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio e Torricella e cinque a Sava e a Manduria. Il progetto sarà finanziato con le risorse economiche di cui al «Fondo Povertà», stanziate dalla Regione Puglia l’8 aprile 2020 in favore dell’Ambito territoriale 7 di Manduria che ha demandato ai servizi sociali comunali l’individuazione dei beneficiari che riceveranno i voucher e l’organizzazione delle tempistiche e modalità da concordare con l’associazione «Discovery Sud».

Nazareno Dinoi