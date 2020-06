​Rifiuti, scarsa produzione di differenziato, la Igeco multata dal Dec

Quanto rifiuto differenziato si produce a Manduria? Sarà stata questa domanda a spingere il nuovo Dec, il direttore di esecuzione del contratto tra Comune e Igeco, azienda che si occupa della raccolta della spazzatura nella città Messapica, a leggere i dati che sul portale pubblico della Regione Puglia sono introvabili. Scoprendo così che la performance è davvero scarsa, non superiore in media al 50% mensile, in alcuni casi addirittura al di sotto del 40 percento. Approfondendo l’argomento, il Dec Andrea Occhilupo, ha poi scoperto che gli accordi sottoscritti a suo tempo tra ente e azienda prevedevano una penale nel caso in cui la percentuale di differenziato non superasse il 60 %. È partita quindi una notifica di pagamento a danno della Igeco chiamata a pagare qualcosa come ventimila euro per una sola mensilità. L’azienda di igiene urbana, da parte sua, si è riservata la verifica dei dati. «Riscontreremo la comunicazione del Dec con opportune controdeduzioni», fa sapere in proposito l’ingegnere Antonio Lisanti, referente della società leccese amministrata dalla famiglia Ricchiuti. La mensilità presa come riferimento, sarebbe quella di maggio. Non è dato sapere le performance degli altri mesi per mancanza di informazioni. Il portale della Regione Puglia che monitora comune per comune l’andamento della capacita di differenziare la spazzatura dei cittadini pugliesi, non offre informazioni in merito perché da gennaio ad oggi le colonne di Manduria segnano tutte lo zero. L’inserimento dei dati viene affidato direttamente ai comuni che hanno un accesso dedicato. Tornando indietro nel tempo, si scopre che anche nel 2019 l’andamento dei manduriani nella separazione dei rifiuti soldi urbani, registra delle mensilità mancanti come aprile, novembre e dicembre. Ed anche le mensilità presenti non mostrano la qualità sperata di separazione del rifiuto. Nessuno dei nove mesi segnalati ha raggiunto il 60% non superando nemmeno il 50 con punte a ribasso di poco superiore al 30%, nei mesi estivi da giugno ad agosto.



Questa pessima capacità dei manduriani a differenziare la spazzatura domestica, comporta un aggravio di spese a carico del comune che deve pagare lo smaltimento dell’indifferenziato con quote superiori per tonnellata rispetto al prezioso organico. Da qui la necessità dell’ente appaltante di inserire un livello minimo del 60% cui deve attenersi l’appaltatore (Igeco) attraverso campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientali dell’utenza oppure con forme incentivanti. I manduriani, a quanto pare cattivi ambientalisti, preferiscono non separare il rifiuto gettando tutto nell’indifferenziato, più comodo e pratico anche nella raccolta. Questo a differenza di comuni più virtuosi del circondario, come Maruggio, Sava, Fragagnano e Avetrana che superano abbondantemente il 70% con punte percentuali che raggiungono il 90%.

Un aspetto che merita di essere analizzato a fondo, lo propone il comune di Grottaglie che, come Manduria sede di discarica, è l’unico a non raggiungere livelli soddisfacenti di differenziato con percentuali addirittura inferiori alla stessa città Messapica. Rispetto a Manduria, comunque, Grottaglie sta pubblicando regolarmente le performance del 2020.

N.Din.