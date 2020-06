Braccio di ferro della Igeco: i rifiuti nelle buste nere torneranno indietro

Dopo la contestatissima decisione di ritirare tutti i cassonetti portarifiuti dalla costa prima ancora di iniziare il ritiro porta a porta, la Igeco è pronta ad un altro braccio di ferro con la popolazione manduriana e i villeggianti delle marine. «Dall’undici luglio - fa sapere la società che ha in gestione il servizio di nettezza urbana per conto del comune Messapico -, non sarà più ritirata la spazzatura contenuta nei sacchetti neri». Si torna quindi alla raccomandazione iniziale, mai rispettata per la verità da una parte dell’utenza, che obbliga i cittadini a conferire la differenziata nelle buste trasparenti o semitrasparenti. Agli operatori ecologici è stato già impartito l’ordine di rispettare tale disposizione secondo uno specifico programma che prevede un primo periodo di avvertimento bonario prima di passare alle maniere forti. «Da lunedì prossimo, 26 giugno - fa sempre sapere la Igeco in una nota -, il personale addetto al ritiro della differenziata preavviseranno gli utenti che conferiscono in buste non conformi applicando sul bidoncino un adesivo con l’avviso che se si dovessero ripresentare gli stessi errori i rifiuti non saranno ritirati». E tutto tornerà indietro al mittente. Trascorsi così dieci giorni di prova, dal 6 luglio, sia nell’abitato cittadino che nei diciotto chilometri di costa manduriana, gli operatori inizieranno a non ritirare più i rifiuti contenuti all’interno di sacchi neri. La trasparenza servirà al personale di verificare il contenuto della busta che dovrà rispettare la tipologia indicata negli appositi calendari.

Lo scopo di tale regola è più che evidente: evitare la commistione di immondizia soprattutto per quanto riguarda l’organico che deve essere il «più pulito» possibile. L’organico sporco, vale a dire con la presenza di indifferenziato (plastica o altro materiale inorganico) rischia di essere rifiutato dagli impianti di stoccaggio e quindi trasferito in discarica tal quale a costi superiori per l’impresa.

Bisognerà vedere ora come al prenderà l’utenza bituata per tanti anni ad utilizzare in contenitori di fortuna, o nelle capienti e facilmente recuperabili buste di plastica nera. Sicuramente tornerà a galla la richiesta di buste trasparenti biodegradabili che la Igeco ha rifornito nel periodo iniziale per poi sospendere l’erogazione per cui chi ha potuto si è dovuto arrangiare con i sacchetti biodegradabili della spesa o ha dovuto acquistare quelli appositi.

Intanto nelle marine da ieri è iniziato il servizio di differenziata spinta. Come era prevedibile non tutte le zone sono state coperte. Molti residenti, inoltre, non hanno ancora ritirato i bidoncini colorati per ogni tipologia di spazzatura. Domenica mattina in Piazza delle Perdonanza a San Pietro in Bevagna, località principale delle marine, il personale della Igeco ha allestito un presidio per il ritiro dei contenitori. La distribuzione iniziata con un po’ di ritardi rispetto all’orario annunciato, ha soddisfatto poche decine di utenti ancora sprovvisti di bidoncini. Si presume che molti di loro hanno ancora quelli dell’anno precedente e comunque gran parte delle case al mare sono ancora disabitate.

Nazareno Dinoi