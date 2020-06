​Fiera Pessima, senza affollamenti con i visitatori registrati e tracciati

Tutte le presenze nei sei giorni della Fiera Pessima di settembre, dovranno essere registrate e i nominativi devono essere conservati per una durata di 14 giorni. E’ quanto prevedono le nuove linee guida adottate dalla Regione Puglia con un’apposita ordinanza firmata l’altro ieri dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. E’ uno dei problemi, il più grosso, che dovranno affrontare gli organizzatori dell’evento previsto dal primo al 6 settembre prossimo.

Gli ingressi de pubblico, oltre ad essere contingentati e scaglionati in gruppi per evitare assembramenti all’interno dei capannoni, dovranno essere identificati con sistemi tecnologici digitali «al fine di evitare prevedibili assembramenti – recita l’ordinanza - e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni». Non si sa quale sistema adotteranno per garantire quest’obbligo. Da escludere la trascrizione all’ingresso dei visitatori (si creerebbero file interminabili), l’unica soluzione, forse, sarebbe quella di adottare un sistema di prenotazione mediante applicazioni sui telefonini che dovrebbe però garantire la tracciabilità agli ingressi tipo biglietteria elettronica.



Difficoltoso anche il controllo degli assembramenti all’interno dei capannoni così come il sistema di areazione il cui funzionamento e caratteristiche devono rispettare le nuove linee guida.