Specchiarica abbandonata, i residenti avviano una petizione e scrivono al Prefetto

“Abbandonati, ecco come ci sentiamo”. Il cittadino Vladimiro Rollo, architetto residente a Erchie ma con seconda casa a Quota 10 di Specchiarica, si fa carico del malcontento di tutti i residenti della zona e scrive una lettera indirizzata ai commissari straordinari di Manduria, al Prefetto di Taranto e alle Riserve Naturali Regionali del litorale Tarantino orientale. Una lettera che da ieri è diventata petizione che tanti cittadini stanno firmando.

“Siamo un gruppo di cittadini di Quota 10 - ci racconta Rollo -, siamo stanchi di dove sempre chiedere e lottare per avere ad esempio l’illuminazione nella nostra zona. Prima ci dicono che hanno rubato i fili, poi non ripristinano nulla e accadono degli incidenti, ma possiamo stare tranquilli così? Senza parlare delle dune artificiali che hanno costruito e che il mare ha strappato via lasciando massi abbandonati e in bilico, pericolosi se qualcuno ci passa sotto o vicino”.

Da qui la volontà di scrivere e raccogliere firme?

“Si, ora ci siamo davvero stancati e crediamo che sia giunto il momento di dire basta! Non abbiamo l’acquedotto, le fogne, le strade ce le siamo fatte noi, le luci pure perché stiamo provvedendo a comperarle...”

Mancava il depuratore vicino.

“Si, pure quello, ma ci sono degli atti che dobbiamo vedere e speriamo che non entri mai in funzione...”

Avete provato a contattare altre associazioni per fare fronte comune?

“Ancora no, Specchiarica ha tanti problemi irrisolti, dovuti anche alla sua tipologia di cittadina di mare che si é formata con una “architettura spontanea”, ma paghiamo come tutti gli altri, occorre ricordarlo".

L’architetto Vladimiro Rollo attende i cittadini per firmare la petizione presso il Bar Cafè Fefè vicino alla Salina.

Monica Rossi

Di seguito il testo della lettera inviata al Comune di Manduria, alla Prefettura di Taranto e alla direzione delle Riserve naturali.

“Premesso che nella nostra zona di marine di Specchiarica confinante con il parco Paule del Conte (saline), sono stanziate numerosissime seconde abitazioni, i cui abitanti per lo più stagionali pagano regolarmente tasse/tributi a codesto Comune;negli ultimi anni scorsi sono state inoltrate diverse richieste inascoltate di intervento di ripristino e manutenzione dei pochi servizi pubblici essenziali ; si sono verificati diversi incidenti sulla strada litoranea che costeggia il mare ; da quando sono stati installati i pali di illuminazione pubblica sulla strada litoranea , il servizio ha funzionato pochissimo tempo;non esiste un controllo sui continui abusi perpetrati da turisti occasionali o anche dai residenti incauti, a scapito dell’ambiente circostante e sopra tutto della spiaggia e del parco;

Tutto ciò premesso i sottoscritti chiedono:

Il ripristino e funzionamento regolare almeno per i quattro mesi stagionali, della illuminazione pubblica della via Litoranea che va dalle saline a San Pietro in Bevagna.

Il ripristino delle dune artificiali installate da codesto Comune a ridosso della strada litoranea e dopo la spiaggia, attualmente pericolose, poiché a causa dell’erosione del mare e della pioggia, i grandi massi inseriti sotto le stesse dune sono fuoriusciti con un equilibrio tra di loro molto instabile e soggetti a probabili crolli su turisti-bagnanti.

Il ripristino delle staccionate, steccati e pedane e camminamenti per la spiaggia per i disabili.

Pulizia delle strade e degli slarghi da erbacce e scarichi abusivi.

Il controllo degli abusi contro l’ambiente, la spiaggia e il mare, magari istituendo un numero veloce per denunciare mancanze di rispetto delle regole ed educazione.