Buoni spesa, 9,4 milioni dalla Regione, a Manduria da spendere altri 72mila euro

La Regione Puglia ha deliberato lo stanziamento di ulteriori fondi ai comuni per il finanziamento di altri buoni spesa destinati alle famiglie compite finanziariamente dall’emergenza coronavirus. Si tratta di una seconda tranche di aiuti pari a 9,4 milioni di euro che si sommano ai precedenti 11,5 milioni. Ai comuni della provincia di Taranto andranno in tutto 1,35 milioni di euro. Per il comune di Manduria che deve ancora spendere tutta la somma precedentemente avuta dallo Stato e dalla Regione, andranno altri 72.861 euro che si sommeranno ai circa 35mila avanzati dai tre precedenti bandi pubblici. Si prevede quindi un quarto avviso a cui potranno partecipare le fasce deboli della popolazione manduriana.

Questa la distribuzione tra i comuni della provincia tarantina:



Taranto 462.514,24

Martina Franca 114.063,74

Massafra 77.058,27

Manduria 72.861,12

Grottaglie 74.904,44

Ginosa 52.470,26

Sava 37.442,82

Castellaneta 39.756,54

Palagiano 37.710,87

Mottola 37.252,36

Laterza 35.608,77

San Giorgio Jonico 35.244,31

Statte 32.286,32

Crispiano 32.025,32

Pulsano 26.873,52

Lizzano 23.200,72

San Marzano di San Giuseppe 21.498,35

Palagianello 18.368,71

Leporano 19.147,00

Avetrana 15.394,26

Carosino 16.280,71

Monteiasi 13.042,91

Maruggio 12.309,29

Fragagnano 12.163,51

Torricella 9.835,68

Montemesola 8.848,11

Faggiano 8.173,27

Monteparano 5.565,63

Roccaforzata 4.251,23