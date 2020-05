​La cultura non si ferma, la fase 2 fa riaprire il Parco e il museo

Il Parco Archeologico di Manduria sarà riaperto al pubblico il 15 giugno. Lo ha annunciato la presidentessa della cooperativa Spirito Salentino che lo gestisce, Angela Greco che con gli associati sta provvedendo a completare la fase di pulizia e falciatura dell’erba già avviata a cura dell’amministrazione comunale.

«E’ piacere del gruppo Cuore Messapico che il luogo del parco sia anche visto come la più grande area di verde pubblico del centro urbano, e quindi sta predisponendo una serie di formule di fruizione che possano permettere a chiunque di viverlo nel rispetto del distanziamento sociale e della sicurezza sanitaria», dichiara la dottoressa Greco responsabile anche dell’altro polo culturale manduriano, il Museo Civico di via Omodei per la cui riapertura sono necessari tempi più lunghi in quanto luogo chiuso e quindi con misure più complicate per la sua ripartenza di fruizione al pubblico.

«Ci auguriamo al più presto di comunicare la data dell’apertura del bene museale dedicato alla Guerre Mondiali e al più presto anche all’affidamento del terzo polo museale archeologico Terra dei Messapi!, fa sapere la presidentessa Greco. (Foto d'archivio)