​Fiera Pessima e conti salati da pagare

Che fine farà la Fiera Pessima 2020? Quanto costerà alla ditta “Fiere Lucane” il fermo forzato di 7mila metri quadrati di capannoni? Quanto sarà salato il conto che l’impresa presenterà al Comune di Manduria, committente del servizio venuto meno, sinora, per l’emergenza sanitaria? Impossibile al momento stabilire una cifra. E’ sicuro invece che a pagare non sarà certo l’impresa (almeno non tutto), che ha mantenuto l’impegno previsto dal capitolato di allestire in tempo le strutture e tutto l’occorrente per la Fiera saltata una prima volta, per la crisi Covid, a pochi giorni dalla prevista apertura, dal 7 al 12 marzo e poi una seconda volta dal 24 aprile ad oggi.



Nel frattempo dal Palazzo municipale non si è deciso ancora niente: né di annullare l’evento come sarebbe saggio fare il prima possibile per dare la possibilità alla ditta di smontare le strutture (limitando le spese da presentare); né di indicare possibili soluzioni alternative (oggettivamente difficili se non impossibili da prendere visto l’orientamento del governo, della permanenza del virus e degli esperti).

Ma anche per rendere nuovamente fruibile l’area mercatale che prima o poi dovrà essere occupata dagli ambulanti a posto fisso per la vendita di prodotti alimentari come prevedono tutti i decreti sinora emessi dal primo ministro.

Problemi, questi, che ai commissari che amministrano ancora la città in smart working potrebbero essere sfuggiti, ma che dovrebbero invece preoccupare i due dirigenti del settore, attività produttive e lavori pubblici, come anche la segretaria comunale che fa parte dello stesso tavolo di regia.