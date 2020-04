​Spesa pagata, l’appello dei volontari: l’emergenza non è finita, siate più generosi

«Non fermiamo gli aiuti, c’è ancora molta gente che ha bisogno». È l’appello che lancia Silverio Dinoi, presidente del “Gruppo Volontari Protezione Civile e Ambiente” di Manduria e responsabile dell’iniziativa solidale “Spesa Pagata” promossa dal nostro giornale. La “Spesa Pagata” permette a chiunque di lasciare nell’apposito carrello presente in più di 50 punti vendita uno o più prodotti acquistati che saranno ritirati dai volontari e consegnati a chi ha bisogno.



Questo meccanismo ha sinora permesso un seppur minimo sostegno alimentare e di prodotti per la casa a più di duecento famiglie manduriane in difficoltà dovute al fermo economico Covid.

«Ma non basta», dichiara il responsabile dei volontari assillato da sempre nuove richieste di aiuto.

«Siamo felici – dice Silverio - quando qualcuno ci comunica che sta riprendendo il lavoro per cui non ha più necessità urgenti, ma la gioia dura poco, perché subito dopo qualcun'altro si aggiunge a quella lista, qualcuno che ha appena saputo che non riavrà il suo lavoro. È sempre più evidente che la crisi non terminerà così presto – conlcude il responsabile della "Spesa Pagata”, ma incrociamo le dita e ancora speriamo nel buon cuore sella gente».

La rete solidale “Spesa Pagata”

1. Supermercato Conad, Via per Avetrana, 69;

2. Salumeria Don Bosco, Via Cosimo Moccia, 19;

3. Caseificio Stella Via per Avetrana, 27;

4. Caseificio Stella Via per Uggiano, 51;

5. Macelleria Equina di Mimmo Guerriero Via Federico Schiavoni, 4/e

6. Macelleria Salvatore Guerriero Via per Avetrana, 65;

7. Macelleria Fanuli Piazza della Pietà, 65;

8. Macelleria Andrioli Via Antonio Gramsci, 13;

9. Parafarmacia Don Bosco Via Maruggio, 46;

10. Farmacia Santa Chiara Via per Oria, 56;

11. Supermercato Erario Francesco Via Bianchi Diego, 35;

12. Market Gran Risparmio Via Giambattista De Falco, 45;

13. Bottega dei salumi Via Lamarmora, 58;

14. Supermercato Erario Antonio Piazza della Pietà, 38:

15. Alimentari Oasi del Gusto Via Per Uggiano, 62:

16. Macelleria Gastronomia Benedetto Via Antonio Bruno, 60;

17. Parafarmacia Dott.ssa Alessandra Mancuso Via per Avetrana, 30;

18. Parafarmacia Valente Via Silvio Pellico, 42;

19. Parafarmacia, Galiano, Via Bell'Acqua, 46;

20. Ipersidis Via Lizio Idomeneo;

21. Alimentari Gran Risparmio Via per Lecce;

22. Minimarket Il Buongustaio Via Sant'Antonio;

23. Ortofrutta Sapori della terra Via Giancane, 8;

24. Parafarmacia Longo&Paternò Via per Maruggio, 90/92;

25. Pescheria La casa del pesce azzurro Piazza Coperta;

26. Panificio Antonio Comes Via Gian Leonardo Marugj, 10;

27. Panificio Leonardo Comes Via Ciccarello Montefusco, 29;

28. Macelleria La bottega del gusto Via Maruggio, 34;

29. l Mercatino della frutta di Antonio Mazza, Via delle Saline, 9;

30. Market Tatullo, viale Medaglie d’Oro (Napoli piccolo);

31. Fast Marker, via della Creta;

32. Il Fornaio di Paola (Comes Giuseppe); Green Market, via Santo Stasi, 30

33. Masseria Bottaro, via per Francavilla

34. Alimentari Greco Sergio, via Ponte Incassato;

35. Risto Macelleria Calò Rocco, via Chidro, 72;

36. La bottega della carne, via Macello;

37. L’ Angolo del Pizzicagnolo, via Farini, 59

38. Macelleria gastronomia da Fabio, via Giustiniani, 44;

39. Frutta e verdura La Campagnola, via per Avetrana, 77

40. School Market, via Falcone Pal Enasca;

41. Panificio La Panaria, via Pappacoda, 7;

42. Green Market di Mele Arcangelo, Via S.Stasi 30

43. Panificio pasticceria Dolcepane, Via Cavour 67

44. Farmacia San Francesco, via per San Pietro

45. Sconto Market, via Crocifisso di Piterta

46. L'Antico forno a legna, via Nicotera, 74

47. Frutta Bembi Fruit, di Luigi Bembi, via del Macello

48. Ortofrutta da Adolfo, via Senio

49. MIC Megastore, Circumvallazione Manduria