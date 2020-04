Gigi Blasi nuovo proprietario di Studio 100 con l'editore Distante

L’imprenditore manduriano, Gigi Blasi è il nuovo proprietario dell’emittente Studio 100. Alle 17 di oggi il Tribunale fallimentare di Taranto ha aggiudicato la vendita dell’emittente storica tarantina alla società Bd Editore Srl costituita da Blasi che controlla il 55 percento e dall’editore francavillese, Domenico Distante, con la rimanente quota. La somma investita è stata di 575 mila euro.

«Faremo le cose in grande stile anche nell’editoria», ha commentato l’acquisto Blasi che dalla produzione di macchinari per l’agricoltura, il calcio, la produzione di vino Primitivo e il più recente investimento nella farmacia, ha deciso di puntare sull’editoria televisiva.

I due imprenditori hanno in comune la passione per il calcio. Durante ha guidato il Francavilla in Serie D portandolo alle soglie della C. Blasi ha trainato il Manduria in serie D, è stato presidente del Taranto calcio con cui ha sfiorala la Serie B ed è stato vicino all'acquisizione delle società del Lecce e del Bari. Possiede azioni del Barcellona calcio.

Distante, inoltre, è già proprietario dell'emittente Canale 85 che va in onda sul digitale terrestre, della storica emittente regionale Antenna Sud, di Radio 85, dei settimanali Lo Jonio e L'Adriatico e di tanti siti web di informazione sportiva.



Blasi è tra i più noti imprenditori italiani nel settore dei macchinari agricoli, ha un’azienda da 120 milioni di fatturato annuo con sedi in diverse città italiane tra cui Manduria e Imola, ma anche in Francia, Israele, Unione Sovietica, Africa e Giappone.