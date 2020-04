Anche i vigili del fuoco di Manduria nella lotta contro il coronavirus

Non solo interventi di soccorso su incendi o incidenti vari, ma anche funzioni di supporto ai comuni nella lotta contro il coronavirus. I vigili del fuoco di Manduria in questi giorni stanno effettuando opera di sanificazione ambientale delle aree pubbliche in vari comuni del comprensorio di riferimento.

Su richiesta dei sindaci, le squadre al comando di Francesco Pesare, coordinatore del distaccamento di Manduria, hanno utilizzato il mezzo antincendio boschivo da 400 litri nebulizzando l’acqua contenente ipoclorito di sodio in soluzione allo 0.1 per cento nelle arre pubbliche dei comuni di Manduria, Avetrana, Lizzano, Fragagnano. In programma la sanificazione notturna anche in altri centri del versante orientale della provincia di Taranto.

Nel programma Covid 19 al corpo dei vigili del fuoco sono state assegnate le seguenti nuovi funzioni: supporto ai sindaci per attività di informazione; assistenza nell’attività di protezione civile e ospedali; igienizzazione locali pubblici e aree pubbliche; supporto trasporto materiale urgente e supporto gestione comunale a persone senza dimora.