Emergenza Covid, crescono le iniziative di beneficenza

Continuano le iniziative private di aiuto nei confronti delle famiglie in difficoltà che in questo periodo risentono della mancanza di lavoro e quindi di entrate per il sostentamento alimentare.

A Manduria si segnalano quelle del campione di permanenza sott’acqua, Paolo De Vizzi e del titolare del bar Jackpot.

Il primo ha deciso, con la sua associazione “Il mare senza limiti”, di devolvere una parte della raccolta fondi che sarebbero dovuti servire a finanziare la sua prossima impresa (saltata per lo stato d’emergenza pandemica) per l’acquisto di alimenti che consegnerà personalmente a chi si recherà nella sua abitazione per ritirare la busta-spesa. Chiunque lo volesse, per appuntamento può telefonare al numero 339 4207334.

La seconda iniziativa è quella del titolare del Jackpot, Piero Dimonopoli, che ogni giorno a mezzogiorno dona prodotti alimentari di una speciale scorta che sta crescendo sempre di più. Ai due chili di pasta e di pane con i pelati donati da lui, si stanno aggiungendo altri prodotti portati da privati cittadini che vogliono così contribuire allo scopo.

Vi ricordiamo infine l'iniziativa promossa dal nostro giornale "Spesa pagata" che partirà domani pomeriggio e che consiste nella raccolta di prodotti alimentari e per la casa donati direttamente dai clienti e consegnati al proprio esercente che li inserirà in un apposito carrello. La merce raccolta sarà poi ritirata dalla Protezione Civile che la consegnerà ai bisognosi secondo un elenco fornito dai Servizi sociali e da altre segnalazioni dirette.