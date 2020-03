"Dobbiamo aspettare per poterci riabbracciare", la poesia di Salvatore, 5 anni

Mi chiamo Salvatore e ho 5 anni e sono di Manduria. Si presenta così il piccolo manduriano che con l’aiuto dei genitori che lo registrano in video recita una poesia in dialetto manduriano che disegna la situazione che stiamo vivendo vista con gli occhi di un bambino. La poesia che contiene parola di speranza, si conclude con l’invito a rispettare l’obbligo di restare in casa.

Ecco il testo della poesia

Era San Gregorio 2020 e in giro per Manduria non c’era niente.

Né una persona né una bancarella, così Manduria mi sembrava poverella.Dicono che c’era una pandemia e tutti dovevamo stare a casa, anche chi non aveva paura.

Poi un giorno alla televisione abbiamo sentito un discorso: italiani, il virus è sconfitto, tutta Italia ha vinto.

Non vi dimenticate di questo momento di dolore, ve lo dico con il cuore.

Per adesso tutti in casa dobbiamo stare e non per strada. Hai voglia il tempo che avremo, ma adesso un po’ dobbiamo aspettare per poterci di nuovo abbracciare.

Per Manduria e per l’Italia io resto a casa. Andrà tutto bene!

Ed ecco il video