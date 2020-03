Niente giornali oggi a Manduria, sigarette sì, dai distributori

Niente giornali oggi a Manduria per l’ordinanza commissariale che ha disposto la chiusura domenicale sul territorio comunale di tutte le attività commerciali escludendo solo le farmacie e parafarmacie. E non includendo anche le edicole in contrasto con gli stessi precedenti decreti ministeriali, compreso l’ultimo annunciato ieri sera dal premier Conte che tra le attività essenziali con apertura domenicale e festiva inserisce farmacie ed edicole. A Manduria chiuse anche le tabaccherie lasciando comunque attive i distributori automatici.

Persino la Regione Veneto che è stata la prima ad emettere ordinanze di chiusura più restrittive, anticipando anche il governo, nelle domeniche del 22 e 29 marzo ha disposto l’obbligo di abbassare le saracinesche per supermercati e le rivendite di alimentari e bevande, autorizzando l'apertura solo per edicole, farmacie e parafarmacie.

Anche nel vicino comune di Sava che con una ordinanza sindacale ha vietato l’apertura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, ha permesso l’apertura delle edicole come alle farmacie e parafarmacie.