Il tumore, il coronavirus e la bolletta da capogiro

Periodo nero per una manduriana, con un tumore al seno in terapia radiante. Ai dolorosi trattamenti della chemio terapia prima e alle radiazioni di adesso e alle preoccupazioni di contrarre il coronavirus che sul suo fisico debilitato sarebbe devastante, si aggiunge la rabbia per una bolletta della società Servizio Elettrico Nazionale (ex Enel), di 32.887 euro.

La protagonista di questa storia è un volto molto conosciuto ai lettori de La Voce di Manduria che da tempo segue la sua difficile battaglia contro il tumore. Si tratta di Rosella Sammarco da tutti definita “donna coraggio” per come sta affrontando la malattia e per come riesce a dare coraggio e forza ad altre donne e uomini malati dello stesso maledetto male.

Ci mancava la super bolletta dall’importo stratosferico. Cosa sia successo, non sa spiegarlo, ma intanto il contenuto della lettera che accompagna la cedola di versamento, che già al primo rigo la inquieta, non la lascia per niente serena: “Diffida ad adempiere, intimazione al pagamento”.

Il contenuto, poi, è ancora peggio. «A seguito dei controlli sulla sua situazione amministrativa – si legge – la informiamo che non risulta ancora regolarizzata la sua posizione debitoria. Il saldo aggiornato – prosegue la missiva -, è pari complessivamente ad euro 32.887, 71 comprensivo degli interessi di mora maturati come estratto conto allegato». L’esorbitante cifra dovrà essere pagata «entro il 18 marzo», tra quattro giorni.

La diffida è intestata a lei, ma l’indirizzo e quindi l’utenza è quella della casa di suo padre che è morto da poco. Separata da tempo, la “donna coraggio” viveva con il padre prima di trasferirsi in uno degli alloggi occupati del complesso Padre Pio nel rione Santa gemma. Evidentemente il contratto è rimasto intestato a lei che ora deve fare i conti con qualcosa che non conosce. «Io so che mio padre ha sempre pagato le bollette e anche adesso quello che arriva la stiamo pagando con gli altri miei parenti», assicura Rosella che è preoccupata per quello che le potrà accade. «Certo – afferma – peggio di quello che sto passando, non vedo cosa possa esserci; la casa di mio padre non vale la somma della bolletta e poi – conclude – chi li ha visti mai tanti soldi?».

Appena finirà questo terremoto, si dovrà preoccupare di risolvere il giallo con la società dell’energia elettrica. «Magari se ci fosse qualcuno in grado di aiutarmi, gliene sarei molto grata», chiede Rossella.