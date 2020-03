Emergenza Covid-19, confermato per domani il mercato settimanale di Manduria

Domani, martedì 10 marzo, il mercato settimanale di Manduria si terrà regolarmente. È stato deciso questa sera dalla commissione straordinaria e dal dirigente delle attività produttive nonchè comandante della polizia locale, Enzo Dinoi, al termine di un incontro in Prefettura.

Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni imposte dall’ordinanza regionale e dal decreto del consiglio dei ministri che consiglia il rispetto della distanza di sicurezza, di evitare assembramenti e altre misure di igiene (non tossire sulla mano, usare fazzoletti monouso senza disfarsene ma contenerle in contenitori appositi, usare igienizzanti per le mani, starnutire nel gomito, evitare strette di mano e contatti ravvicinati con altre persone).

Il mercato si svolgerà come sempre lungo il Viale Aldo Moro. Si consiglia di recarsi solo per reali necessità di approvvigionamento domestico.