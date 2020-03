Salta anche la "Fiera Ottima" con gli auspici dell'imprenditore Perrucci

Mentre l’impresa appaltatrice e gli espositori della Fiera Pessima e i giostrai attendono ancora una comunicazione ufficiale da parte del Comune di Manduria che dovrà emettere un’ordinanza di sospensione dell’evento, in applicazione delle nuove norme emanate ieri dal governo, il responsabile della «Fiera Ottima», evento parallelo giunto alla quarta edizione, ideato e organizzato dall’imprenditore del vino, Gregory Perrucci, ha già annunciato la sospensione dell’appuntamento.

«Siamo costretti, nostro malgrado, si legge in una nota stampa, a sospendere la “Fiera Ottima” del Primitivo e dei suoi abbinamenti. Rimaniamo ottimisti e guardiamo fiduciosi ad un futuro migliore – continua - non solo sotto il profilo sanitario ma anche di pronto recupero degli immensi danni che l'intera vicenda sta cagionando alla nostra economia. Un evento come la Fiera Ottima – prosegue la nota - si può rimandare senza troppe complicazioni ma vi è una vasta parte del Paese completamente allo sbando tra le disparate iniziative istituzionali e le molteplici versioni delle comunicazioni mediatiche».

L’imprenditore Perrucci guardano al futuro. «L'Italia ce la farà e la Fiera Ottima avrà luogo appena le condizioni della decretata emergenza lo consentiranno. Avremo premura di comunicarvi le nuove date», conclude.