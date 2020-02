Danni e paura per il maltempo

Dopo aver passato un periodo invernale dal sapore quasi primaverile ecco riapparire l’ondata di maltempo che dall’altro ieri ha investito il territorio messapico flagellato da fortissime raffiche di vento con temperature in picchiata di più’ di 10 gradi. La situazione che pervade tutto il territorio pugliese soprattutto le zone marine dove le burrascose mareggiate ed i forti venti, hanno già causato diversi danni (fortunatamente solo alle strutture), impegnando in vari interventi i vigili del fuoco della compagnia di Manduria.Il loro intervento ha portato al ripristino della viabilità, causa caduta per il forte vento di un ramo lungo la tratta Manduria - Maruggio in località Cardinale e la rimozione e spostamento di alcuni pali telefonici anch’essi abbattuti dalle potenti raffiche.

Sulla via della Marina a San Pietro in Bevagna adiacente al manto stradale, è stato abbattuto un palo della pubblica illuminazione. Si consiglia molta attenzione soprattutto a coloro che abitualmente utilizzano anche di notte questo tratto stradale già di suo molto pericoloso.

Pierpaolo Stano