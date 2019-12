Proposta: flash mob di San Silvestro: “panettone e abbracci al posto dei botti”

Ho postato quanto segue su Facebook, ma temendo che il mio pensiero arrivasse a pochi, ho creduto che la Voce di Manduria, con la sua cassa di risonanza, potrebbe far avere un seguito positivo a questo sogno che poi sogno non mi sembra, anzi. «Invece dei botti di fine anno che spaventano gli animali e possono fare danni alle persone e alle cose, organizziamo un flash mob in Piazza portando il panettone».

E’ la proposta che lancia su Facebook il manduriano Lucio Moscogiuri. «A proposito dei botti di fine anno che non hanno alcun senso se non quello di creare qualche serio danno alle persone e agli animali», dice Moscogiuri che illustra così la sua idea. «Prima della mezzanotte – propone – incontriamoci in Piazza Garibaldi con una fetta di panettone e scambiamoci tutti gli auguri di buon anno stringendoci la mano o abbracciandoci indistintamente anche se non ci conosciamo? Questo sì che avrebbe un senso – aggiunge Moscogiuri che conclude. «Un sogno irrealizzabile? Io dico che si può fare. Fatemi sapere, facciamo ancora in tempo a spargere la voce per non essere colpiti dai botti mentre raggiungiamo il centro».