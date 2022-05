Il calcolo sugli aumenti degli amministratori

L’amministrazione comunale di Manduria ha determinato l’impegno di spesa per i gettoni di presenza destinati ai consiglieri comunali per l’anno 2022. Per ogni seduta di commissione o di assemblea cittadina, i rappresentanti dei cittadini percepiranno la somma di 32,52 euro per una somma complessiva prevista pari a 31 mila euro.

Nella stessa determina adottata dal responsabile dell’Area affari istituzionali, viene richiamata la parte relativa agli aumenti delle indennità di funzione del sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del Consiglio, sulla base dei quali vengono determinati i tetti massimi da corrispondere ai consiglieri.

Per l’anno in corso, il sindaco Gregorio Pecoraro percepirà una indennità mensile lorda di 3.886 euro; nel 2023 il premio salirà a 4.280 euro e nel 2024 a 4.830 euro.

L’indennità per il vicesindaco Vito Andrea Mariggiò, per tutto il 2022, sarà di 2.137 euro al mese che saliranno a 2.354 nel 2023 e a 2.656 euro nel 2024.

Gli assessori invece incasseranno 1.748 euro mensili nel 2022, 1.926 nel 2023 e 2.173 euro nel 2024.

Il presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi infine, percepirà 1.748 euro al mese nel 2022, 1.926 euro nel 2023 e 2.173 nel 2024.

Tutti i calcoli sono stati fatti tenendo come riferimento il dato demografico dello scorso anno che superava di 921 abitanti il tetto dei trentamila al di sotto del quale i gettoni di presenza e tutte le indennità di funzione per sindaco, vicesindaco, assessori e presidente, devo essere rideterminati al ribasso. Sfortunatamente per tutti loro - e per Manduria che paga un pericoloso calo demografico causa di scarsa natalità e di una buona dose di «cervelli in fuga» - l’anticipazione Istat ha già declassato il comune di Manduria otto la soglia dei trentamila residenti. Mentre sarà sicura la diminuzione dei seggi in consiglio comunale che da 24 scenderanno a 16, non è chiaro se, per il 2022, le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori, calcolati per il 2022 nella fascia degli oltre trentamila residenti, dovranno essere restituite oppure no.