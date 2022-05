Terzo settore, ad Avetrana si discute sulla riforma

Continua il percorso di informazione sulla Riforma del terzo settore realizzato dal CSV Taranto nelle principali località del territorio provinciale. L’Amministrazione Comunale di Avetrana e il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto organizzano un incontro informativo sulla Riforma del Terzo Settore, giunta ormai a un punto di svolta con la piena operatività del RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'incontro si terrà, alle ore 16.45 di giovedì 19 maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Avetrana in Via Vittorio Veneto n. 19.

La partecipazione è libera e gratuita; Le realtà del terzo settore di Avetrana e dei comuni limitrofi, in particolare, sono invitate a prendere parte all’incontro, possibilmente iscrivendosi inviando una e-mail di adesione a info@csvtaranto.it, indicando nome e cognome del partecipante, la denominazione e la tipologia (ODV, APS, Altro) dell'ente e il comune della sede.

Dopo i saluti del Sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, interverranno prima Francesco Riondino, Presidente CSV Taranto sul tema “La Riforma, un percorso di crescita per le organizzazioni locali” e poi Anna Lucia Brunetti, Referente Area Consulenza, assistenza e accompagnamento del CSV Taranto, che illustrerà ai presenti “Cos'è il RUNTS? Perchè e come entrare a farne parte”.

Dopo uno spazio dedicato alle eventuali domande da parte dei partecipanti, sarà Claudia Scredo, Assessore delegata all'Associazionismo del Comune di Avetrana, a concludere l’incontro.

L’evento rappresenterà un’importate occasione per meglio comprendere come procedere all'adeguamento dello statuto ai fini dell'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, mentre, per quanti abbiano già ottemperato a tale adempimento, l'incontro potrà rappresentare un'opportunità per acquisire utili informazioni in merito al processo di trasmigrazione dai registri di cui alla previgente normativa - di recente completato - e alla procedura di nuova iscrizione al RUNTS di un ente.